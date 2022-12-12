В Казани определили земельный участок под проект крематория

Фото: Агентство инвестиционного развития Татарстана

В Татарстане определили земельный участок под проект первого крематория в республике. Об этом сообщили в Агентстве инвестиционного развития региона.



В ведомстве провели встречу с предпринимателями и обсудили финансово-экономическую модель проекта, планировку предполагаемого объекта, логистику, интеграцию с МФЦ и с цифровыми сервисами для граждан.

Известно, что инвестор на данном этапе готовит пакет документов для презентации проекта на Инвестиционном совете республики.

Фото: Агентство инвестиционного развития Татарстана

На встрече отмечалось, что Татарстан — важный регион для строительства крематория в связи с недостаточным развитием данной услуги в ближайших регионах ПФО.

Фото: Агентство инвестиционного развития Татарстана

На строительство крематория в Казани требуется 250 миллионов рублей. Его могут построить в рамках государственно-частного партнерства:

— «Татинвестгражданпроект» по заказу «Главинвестстроя» подготовил проект похоронного дома с одной кремационной печью площадью 1 240 квадратных метров в составе похоронного комплекса «Курган», который прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение, — сообщал начальник Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин.



В материале «Реального времени» — о проекте, разработанном силами ГУП «Татинвестгражданпроект», причинах, по которым с его реализацией приходится торопиться, и ориентировочных ценах на услуги.

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Маргарита Головатенко