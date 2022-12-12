В ПАО «Нижнекамскнефтехим» прокомментировали возгорание в одном из цехов

Сегодня в 14:30 в цехе выделения каучука нижнекамского нефтехимического комбината произошло возгорание. Об этом «Реальному времени» сообщил представитель ПАО «Нижнекамскнефтехим». На месте работают пожарные, сработали автоматические системы пожаротушения.

—Силами сотрудников пожарной службы предприятия и оперативных служб, прибывших на место, возгорание локализовано, в настоящий момент его ликвидация продолжается, — рассказал представитель предприятия.

В результате инцидента пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Начато внутреннее расследование причин возникновения ситуации.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов