Казанский оперный театр арендует квартиры на 10,8 миллиона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Микроклимат и вибрации

Как выяснило «Реальное время», ГБУ «Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля» планирует в следующем году арендовать ряд квартир в Казани за 10,8 миллиона рублей. Театр составил список жилья, в котором 38 квартир, для них указано количество комнат от одной до трех. Месторасположение квартир — в Вахитовском, Советском, Ново-Савиновском, Московском, Кировском и Приволжском районах города. В среднем театр готов тратить на аренду одной квартиры 23 684 рубля в месяц.

Согласно договору, арендовать квартиры необходимо с 1 января по 31 декабря следующего года. Вместе с этим срок исполнения контракта длится с даты его заключения и до 31 января 2024 года.

Целью аренды жилых помещений является размещение и проживание сотрудников театра. Уточняется, что во всех квартирах необходимо наличие исправных систем водоснабжения, водоотведения, электро- и теплоснабжения. Они должны быть пригодны для круглогодичного пребывания в нем людей и по освещенности, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений, а также соответствовать всем техническим требованиям и санитарным нормам.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев — артисты Казанского театра оперы и балета в закулисье XXIX Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева

Оплата аренды должна производиться ежемесячно, не позднее 10 числа. По окончании срока оказания услуг представители театра обязуются в течение одного дня освободить помещение и сдать его в первоначальном виде.

Дома не старше 32 лет

Арендуемые квартиры должны иметь различное бытовое оборудование и элементы внутреннего устройства, соответствующие следующим требованиям:

Дом, в котором расположены арендуемые помещения, должен быть построен не раньше 1990 года.

В них обязательно должно иметься двухместное спальное место в виде кровати или раскладного дивана.

Что касается полов, то в ванной они должны иметь покрытие из керамической плитки. На кухне, в комнате и прихожей — линолеум или ламинат. Плинтусы не имеют строгих критериев — пластиковые или деревянные.

Потолки во всей квартире, включая лоджию/балкон (если такие есть в помещении, хотя их наличие и необязательно), должны быть покрашены водоэмульсионной краской либо иметь какое-нибудь конструктивное устройство (натяжные потолки, декоративная плитка, обои).

Окна в помещении также не имеют строгих критериев. Работников театра устроят и пластиковые стеклопакеты, и деревянные рамы.

Стены в ванной комнате должны быть окрашены двумя способами: низ — масляной краской, верх — водоэмульсионной краской. Но также они могут быть отделаны керамической плиткой. Спальня, кухня и прихожая могут быть как окрашены водоэмульсионной краской, так и оклеены обоями и другими декоративными материалами.

Входные двери будущих квартир для артистов должны также соответствовать списку особых критериев: материал — металл (сталь не менее 1,5—2 мм), с врезным замком и ручками. К ним должны подходить не менее трех комплектов ключей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В список сантехнического оборудования помещений входят: унитаз с крышкой, умывальник, ванна и мойка со смесителями, полотенцесушитель и стиральная машина, приборы учета, а также вентиляционные решетки. Говоря об электричестве, стоит отметить, что во всех комнатах и помещениях квартиры должны быть свои осветительные приборы и розетки. Кроме того, в доме должна иметься кухонная плита (не менее двух конфорок и духовой шкаф) и телефонная сеть.

Работников театра не хотят селить в Кировском и Авиастроительном

Что касается количества квартир, то всего планируется арендовать 38 жилых помещений. Они могут быть расположены практически во всех районах Казани, за исключением Авиастроительного. В каждой из них также должен находиться определенный минимум необходимой мебели и техники: микроволновка, телевизор, холодильник, кухонный стол, платяной шкаф, гладильная доска и другое.

В Вахитовском районе города будут арендованы 17 квартир: семь однокомнатных, шесть двухкомнатных и четыре трехкомнатные.

В Советском районе сотрудники театра заселятся в семь квартир: одну однокомнатную, пять двухкомнатных и одну трехкомнатную.

В Приволжском районе артисты будут занимать лишь три квартиры: одну однокомнатную и две двухкомнатные.

Кировский район оказался наименее приближен к искусству, и в нем представители оперы и балеты займут лишь одну двухкомнатную.

Ново-Савиновский район даст работникам культуры шесть квартир: одну однокомнатную, четыре двухкомнатные и одну трехкомнатную.

В Московском районе арендуют четыре квартиры: две однокомнатные и две двухкомнатные.

Фото: pxhere.com

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Максим Кокунин