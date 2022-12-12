Reuters: США позовут Россию на АТЭС в 2023 году

США пригласят Россию на заседание форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие пройдет в ноябре в 2023 года в Сан-Франциско. Об этом заявил высокопоставленный чиновник США Мэттью Мюррей в ходе брифинга.

По словам Мюррея, США пригласят Россию из-за того, что являются «хорошими организаторами АТЭС».

При этом он не уточнил, примет ли участие в заседании президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Фото: kremlin.ru

В этому году форум АТЭС проходил в Бангкоке. Россию на саммите представлял руководитель российской делегации, первый зампред правительства Андрей Белоусов. В ходе своего выступления он заявил, что мировая экономика входит в период турбулентности. Белоусов подчеркнул, что попытки изолировать Россию приводят к усилению кризиса.

Также на данном саммите лидеры стран АТЭС приняли итоговую декларацию, согласно которой они не только осуждают противостояние на Украине, но и признают наличие другого мнения по этому вопросу.

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Антон Гаврилов