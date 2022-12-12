ПАО «Нижнекамскнефтехим»: «Очаг возгорания находится в здании, площадью около 5 000 квадратных метров»

Очаг возгорания находится в здании нижнекамского нефтехимического комбината площадью около 5 тысяч квадратных метров. Об этом «Реальному времени» рассказал представитель ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Очаг возгорания находится в здании, площадью около 5 000 квадратных метров... По предварительным оценкам, затронутая пожаром площадь составляет несколько сотен кв. метров, более точно будет определена после ликвидации задымления помещения, — отметил представитель предприятия.

К настоящему моменту огонь локализован, расчеты МЧС и пожарной службы предприятия продолжают тушение.

Напомним, пожар вспыхнул в цехе выделения каучука нижнекамского нефтехимического комбината сегодня в 14.30.

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Айрат Назипов