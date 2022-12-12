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В здании ПАО «Нижнекамскнефтехим» ликвидировали открытое горение

18:04, 12.12.2022

В здании Нижнекамского нефтехимического комбината ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

— Ликвидация открытого горения в 17.50, — прокомментировали в ведомстве.

Других подробностей о причинах и площади пожара пока нет.

Напомним, пожар вспыхнул в цехе выделения каучука Нижнекамского нефтехимического комбината сегодня в 14.30.

Позже в ПАО «Нижнекамскнефтехим» нам прокомментировали, что затронутая пожаром площадь составляет несколько сотен квадратных метров.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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