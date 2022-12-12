В здании ПАО «Нижнекамскнефтехим» ликвидировали открытое горение
В здании Нижнекамского нефтехимического комбината ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.
— Ликвидация открытого горения в 17.50, — прокомментировали в ведомстве.
Других подробностей о причинах и площади пожара пока нет.
Напомним, пожар вспыхнул в цехе выделения каучука Нижнекамского нефтехимического комбината сегодня в 14.30.
Позже в ПАО «Нижнекамскнефтехим» нам прокомментировали, что затронутая пожаром площадь составляет несколько сотен квадратных метров.
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