Итоги дня: «теневой кардинал» Finiko, добро ЦБ на вывоз капитала из России, новые законы Путина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 21 ноября:
- В Казахстане на выборах избрали нового президента Касыма-Жомарта Токаева. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил его с победой, сообщает пресс-служба главы республики. «Надеюсь, многогранный потенциал традиционно доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном в рамках российско-казахстанских отношений будет и впредь плодотворно реализовываться благодаря нашим совместным созидательным усилиям», — написал Рустам Минниханов.
- Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, которым в 2023—2025 годах увеличивается налоговая нагрузка на газовую и нефтяную отрасли страны. Так, у «Газпрома» будут дополнительно изымать по 50 миллиардов рублей в месяц, то есть суммарно 1,8 триллиона рублей. Также налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023—2025 годах законом повышается до 34%, что также увеличит доходы федерального бюджета в 2023 году.
- Один из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, заочно обвиняемый и объявленный в международный розыск, Эдвард Сабиров в своем видеообращении рассказал о «теневом кардинале» организации. По его словам, «теневого кардинала» зовут Даниэль Магсумов. Он перевез Сабирова и его семью в другую страну и оставил «без возможности какого-то информационного существования, в полном вакууме общения», запугивая тюрьмой. Кроме того, Сабиров показал фото, досье, паспортные данные и загранпаспорт Магсумова. По его словам, «теневой кардинал» сейчас находится в Казани и тратит средства «по сей день».
- В России прорабатывают вопрос изменения и увеличения зарплат медицинским работникам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, сейчас правительство активно обсуждает, какие шаги можно предпринять по этому вопросу. Мурашко также отметил, что в этом году уже выделено дополнительные 59 млн рублей на зарплаты медикам.
- На берегу Камы, недалеко от деревни Полянки в Лаишевском районе, проектируют одноименный коттеджный поселок. Его возведут на территории площадью почти 69 гектаров, буквально у самой воды.Перед началом строительства на берегу провели археологическое исследование. Установлено, что на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан возможно.
- ГБУ «Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля» проведет в Казани VII фестиваль татарской песни «Yзгәреш җиле» («Ветер перемен»). В этом году на нем выступит музыкальный коллектив Jukebox Trio. Как выяснило «Реальное время», за свое участие в мероприятии артисты получат 1,1 миллиона рублей.
- Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон об особенностях исполнения бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований в 2023 году.
Закон продлевает на следующий год для регионов и муниципалитетов приостановку ряда ограничений по размещению их ценных бумаг и осуществлению заимствований. Однако право регионов и муниципальных образований формировать свои резервные фонды в объеме, превышающем 3% от общего объема расходов, утвержденные в их бюджетах, сохраняется.
- Российская «дочка» Yum! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC) — ООО «Ям ресторантс Раша» сменила название на «Юнирест» перед продажей. После закрытия сделки американский холдинг Yum! Brands прекратит корпоративное присутствие в России. Сделку по приобретению российских активов KFC планируется закрыть до конца 2022 года, после чего начнется процесс ребрендинга — около тысячи заведений KFC переименуют в Rostic's, бренд зарегистрирован 1 сентября этого года.
- Зарплата 16,3% жителей Татарстана составляет менее 20 тысяч рублей, согласно данным исследования «РИА Новости»: в рейтинге российских регионов по уровню зарплат в 2022 году республика заняла 37-е место. Самая распространенная зарплата в регионе составляет 24—50 тыс. рублей. Доля граждан, получающих зарплату более 100 тыс. рублей, — 4,2%.
- В Казани паспорта готовности к зиме получили 5 920 многоквартирных домов и общежитий, сообщили в мэрии города. Промыты и опрессованы сети центрального отопления в 5 493 многоквартирных домах. Опрессованы 891 км наружных тепловых сетей. Выполнен текущий ремонт 24 тыс. кв. м кровель и 35 тыс. кв. м фасадов. Восстановлено остекление 170 кв. м окон, заменено и отремонтировано 250 кв. м дверей в 12 домах. Паспорта готовности получили и 46 подконтрольных Ростехнадзору теплоснабжающих организаций.
- В ночь с 18 на 19 ноября в Казани выпало 14 мм осадков — 31% от нормы. Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев. Также он рассказал, что за минувшие выходные на полигоны и снегоплавильные пункты вывезли более 17 тысяч тонн снега.
- Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Согласно ему, с 1 января следующего года в стране вводится универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.
- Госдума в скором времени может рассмотреть законопроект, которым предлагается установить 31 декабря выходной день, заявила член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
- Совет директоров Банка России разрешил госкорпорации ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам вывозить за рубеж наличную валюту свыше $10 тыс. или в эквиваленте в другой иностранной валюте, сказано в сообщении регулятора.
- Министерство труда и социальной защиты России представило новую модель соцстрахования для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Страховщиком будет выступать Социальный фонд России. Право на выплату страховых пособий у застрахованного гражданина возникает после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Новая модель добровольного социального страхования начнет работать с 1 июля 2023 года.
- В Набережных Челнах на поддержку мобилизованных и их семей из городского бюджета выделили 87,27 миллиона рублей. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на замруководителя исполкома Рамиля Халимова. Всего в городе стоят на учете 969 семей мобилизованных. На социальную поддержку детей военнослужащих потратили 6,3 миллиона рублей, а на гуманитарную помощь — 55,7 миллиона.
- Защитник «Ак Барса» Максим Чудинов покидает команду, сообщили в пресс-службе казанского клуба. «Контракт с игроком расторгнут по согласию сторон. Благодарим за работу и желаем удачи в дальнейшем!», — сказано в сообщении.
Чудинов присоединился к команде в минувшее межсезонье.
- Ситуация с кадрами в области здравоохранения в России крайне напряженная, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что «по онкологам идет прирост, по кардиологам, но есть направления в здравоохранении, по которым нам требуется просто изменение подходов — по анестезиологам-реаниматологам мы сейчас меняем [подходы] и по ряду еще направлений». По словам министра, увеличивается число мест целевого приема студентов-медиков. Для привлечения специалистов в села работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
- Замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал воздушную операцию турецкой армии на севере Сирии и Ирака. Он заявил, что Москва всегда выступает за «переговорные решения». «Надо разбираться [в ситуации], потому что мы всегда за какие-то переговорные решения, тем более контакты были со всеми вовлеченными [в урегулирование] странами, прежде всего с нашими турецкими коллегами», — сказал он. Богданов также ответил на вопрос, была ли российская сторона уведомлена Анкарой о проведении операции. Он заявил, что Турция «давно это планировала и говорила об этом».
- Линар Гарипов стал новым председателем Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани, сообщил мэр города Ильсур Метшин. До этого Гарипов 3 года работал директором спорткомплекса «Ракета».
- Сейчас российско-китайское технологическое сотрудничество становится более сбалансированным. Если раньше ходило мнение о том, что только КНР нуждается в российских технологиях, то сейчас происходит двусторонний обмен инновациями. Об этом «Реальному времени» рассказала старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Светлана Батанова. Однако, по ее словам, существует ощутимая вероятность того, что технологические гиганты из Поднебесной могут уйти с российского рынка под влиянием западных санкций.
- Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, так же известный, как «Йе», намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. «Познакомьтесь с Майло [Яннопулосом], он работает над моей президентской компанией», — заявил музыкант в видеоэфире портала.
Ключевые события 271-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации. Он отметил, что не может говорить за Министерство обороны, но подчеркнул, что «в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет».
- Президент России Владимир Путин знает все детали происходящего на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси. Он отметил, что у МАГАТЭ была возможность беспрепятственно выполнять свои задачи на Запорожской АЭС, хотя на месте были районы, где эксперты агентства были ограничены. Россия направила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) все имеющиеся сведения об обстрелах Запорожской АЭС. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
- Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, получат статус ветерана боевых действий. Данный закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Теперь к ветеранам приравняют военнослужащих, которые присоединились к добровольческим формированиям, появившимся по решению руководства страны. Кроме того, граждане, получившие серьезные ранения при исполнении боевых задач, получат статус инвалида боевых действий.
- Газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей с российскими военными, которые сдаются в плен, а затем лежат убитыми на земле. NYT приводит мнение двух экспертов о том, что могло произойти. Медицинский эксперт в правозащитной организации «Медики за права человека» (Physicians for Human Rights) Доктор Рохини Хаар отмечает, что лежащие на земле с руками за спиной россияне, очевидно, уже не участвуют в бою, «фактически они военнопленные». Она также отмечает, что большинство из них убили выстрелом в голову и оставили там.
- Россия сама займется поисками убийц российских пленных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — сообщил он.
- На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка. Кроме того, ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новодаровка. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции.
- На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.
- На Красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка Луганской народной республики. Огнем артиллерии по местам сосредоточения подразделений ВСУ противник был рассеян.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Камышеваха и Преображенка Запорожской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124-х районах.
- В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр.
- В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Покровское, Макеевка Донецкой Народной Республики и Каховка Херсонской области.
- Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о создании в регионе новой Белгородской засечной черты (по аналогии с оборонительной чертой Х — XVII века) из-за напряженной обстановки на границе с Украиной: «Работы выполняются в большом объеме. Начиная с апреля в рамках своих полномочий занимаемся достаточно активно укреплением рубежей… В любом деле мы рассматриваем несколько вариантов развития событий, надеюсь, пессимистичные варианты нам не понадобятся».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2543 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6743 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7302 единицы специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Илина ХакимоваОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым