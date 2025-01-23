Российские войска освободили населенный пункт Соленое в ДНР
Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Соленое в Донецкой Народной Республике.
— В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.
Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Западное в Харьковской области подразделениями группировки войск «Запад».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.