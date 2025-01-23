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Российские войска освободили населенный пункт Соленое в ДНР

12:54, 23.01.2025
Российские войска освободили населенный пункт Соленое в ДНР
Фото: Максим Платонов

Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Соленое в Донецкой Народной Республике.

— В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Западное в Харьковской области подразделениями группировки войск «Запад».

Анастасия Фартыгина

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