В Набережных Челнах на поддержку мобилизованных потратили 87,3 миллиона рублей

В Набережных Челнах на поддержку мобилизованных и их семей из городского бюджета выделили 87,27 миллиона рублей. Об этом сообщает chelny-biz.ru со ссылкой на замруководителя исполкома Рамиля Халимова.

— Город взял на себя обязательства по детям граждан, призванных в этот период на военную службу. Это бесплатное посещение детсадов, двухразовое питание в школах, посещение кружков и секций муниципальных учреждений, отдых в пришкольных детских лагерях, посещение мероприятий, спектаклей, проезд детей на городском транспорте. В эту категорию входят и добровольцы, контрактники. Эта работа важна для духа бойцов, мобилизованные должны быть уверены, что их семьи окружены вниманием и заботой, — отметил Халимов.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в городе на учете 969 семей мобилизованных. На социальную поддержку детей военнослужащих потратили 6,3 миллиона рублей, а на гуманитарную помощь — 55,7 миллиона.



Напомним, в конце октября Кабмин Татарстана утвердил дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России. Согласно постановлению, для семей мобилизованных в республике установлены следующие меры:

семьи с новорожденными, постоянно проживающие в регионе, обеспечат подарочными комплектами детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи;

членам семьи из числа пенсионеров и граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), предоставят первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии с постановлением Кабмина РТ;

членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I и II группы социальные услуги на дому будут предоставлять бесплатно;

членам семьи предоставят преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также в дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

членам семей из числа детей-инвалидов предоставляется преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

предоставление бесплатного одноразового горячего питания членам семей из числа студентов, которые очно учатся по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях Татарстана;

предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак и обед) ученикам 1—11-х классов государственных образовательных организаций республики;

семьям с детьми от 7 до 17 лет включительно, которые постоянно проживают в Татарстане, предоставляется первоочередное право при обеспечении путевками в организации отдыха.

Фото: realnoevremya.ru

Также власти Татарстана предусмотрели единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка жителя республики, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации. Средства выделят из резервного фонда правительства региона.

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Елизавета Пуншева