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Владимир Путин может дать интервью американскому журналисту Лексу Фридману

12:36, 23.01.2025
Владимир Путин может дать интервью американскому журналисту Лексу Фридману
Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин может рассмотреть возможность интервью с американским журналистом Лексом Фридманом.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это не произойдет в ближайшей перспективе.

— Путин может дать интервью американскому журналисту Лексу Фридману, но это не вопрос ближайшей перспективы, — уточнил Песков.

Анастасия Фартыгина

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