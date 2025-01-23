Владимир Путин может дать интервью американскому журналисту Лексу Фридману
Президент России Владимир Путин может рассмотреть возможность интервью с американским журналистом Лексом Фридманом.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это не произойдет в ближайшей перспективе.
— Путин может дать интервью американскому журналисту Лексу Фридману, но это не вопрос ближайшей перспективы, — уточнил Песков.
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