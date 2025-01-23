МЧС: в Татарстане ожидаются метель и сильный ветер с порывами 15–18 м/с
По информации МЧС, на территории Татарстана и в Казани ожидаются метель и сильный ветер с порывами 15–18 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями местным жителям рекомендуется проявлять особую осторожность при передвижении по улицам и дорогам.
- Экстренные службы предупреждают, что не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередач, так как это может быть опасно.
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