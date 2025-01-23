В Мамадышском районе Татарстана мужчина получил условный срок за истязание детей на тренировках

Фото: Максим Платонов

В Мамадышском районе 41-летний мужчина был осужден к условному сроку за истязание детей, получив наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Мужчина признан виновным по пунктам «а» и «г» статьи 117 УК (истязание) и статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По материалам дела, мужчина, являясь директором одного из спортивных клубов республики, организовал выезд детей в летний палаточный лагерь в Мамадышском районе в 2023 году. В течение всей смены он систематически применял физическое и психологическое давление на 12 детей, наказывая их за неправильно выполненные упражнения и за отказ от тренировок из-за усталости.

Судебный приговор вступил в законную силу, и осужденный получил наказание, которое, благодаря условному сроку, позволит ему избежать реального лишения свободы, если он не совершит новых правонарушений в течение испытательного срока.



Анастасия Фартыгина