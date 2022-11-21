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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США

12:55, 21.11.2022
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США
Фото: wikimedia.org

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, так же известный, как «Йе», намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Познакомьтесь с Майло [Яннопулосом], он работает над моей президентской компанией, — заявил музыкант в видеоэфире портала.

Фото: wikimedia.org


Напомним, в 2020 году Канье Уэст уже заявлял о своем желании баллотироваться на пост президента США. Артист не уточнил, какую партию он намерен представлять. Судя по хештэгу, его планы касаются выборов президента в текущем году.

Исполнитель говорил, что может включиться в борьбу за пост президента США в 2024 году.

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Диана Фатыхова
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