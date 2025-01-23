В Лос-Анджелесе распространился новый пожар

В округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, распространился новый лесной пожар, который стремительно продвигается и угрожает густонаселенным районам. Об этом сообщили в CNN.

В связи с угрозой огня власти объявили обязательную эвакуацию для жителей, находящихся в непосредственной близости к озеру Кастейк. Ожидается, что эвакуация может затронуть около 19 тыс. человек, однако шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна подчеркнул, что это число может измениться в зависимости от развития ситуации.

Сильный ветер и густые заросли способствуют быстрому распространению огня, который охватывает территорию размером с футбольное поле каждые 2-3 секунды.

Пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января, когда первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. С тех пор возникли несколько очагов возгорания, а ураганный ветер усугубил ситуацию, затрудняя тушение из-за дефицита воды в пожарных гидрантах. В результате около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий, включая имущество многих голливудских знаменитостей.

Кроме того, ранее сообщалось о значительном превышении содержания свинца и хлора в воздухе Лос-Анджелеса, что добавляет тревоги в условиях текущих природных бедствий. Напомним, что лесные пожары, бушующие по всему миру в 2024 году, привели к росту уровня углекислого газа (CO2) в атмосфере



Анастасия Фартыгина