Правительство прорабатывает вопрос повышения зарплат медикам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России прорабатывают вопрос изменения и увеличения зарплат медицинским работникам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



По его словам, сейчас правительство активно обсуждает, какие шаги можно предпринять по этому вопросу. Мурашко также отметил, что в этом году правительство уже выделило дополнительные 59 млн рублей на зарплаты медикам, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Министр сегодня отметил, что ситуация с кадрами в области здравоохранения в России крайне напряженная.

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Маргарита Головатенко