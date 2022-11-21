В ночь с 18 на 19 ноября в Казани выпала треть месячной нормы осадков
В ночь с 18 на 19 ноября в Казани выпало 14 мм осадков — 31% от нормы. Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев.
— В этот период дорожными службами производились неоднократные обработки дорог, посыпка противогололедным материалом, а в ночной период времени, в субботние и воскресные дни, когда позволял трафик, дорожные службы занимались вывозом снега, — отметил он.
Всего было высыпано более 3,5 тыс. тонн противогололедных материалов, вывезено более 17 тыс. тонн снега.
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