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В ночь с 18 на 19 ноября в Казани выпала треть месячной нормы осадков

10:00, 21.11.2022
В ночь с 18 на 19 ноября в Казани выпала треть месячной нормы осадков
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В ночь с 18 на 19 ноября в Казани выпало 14 мм осадков — 31% от нормы. Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев.

— В этот период дорожными службами производились неоднократные обработки дорог, посыпка противогололедным материалом, а в ночной период времени, в субботние и воскресные дни, когда позволял трафик, дорожные службы занимались вывозом снега, — отметил он.

Всего было высыпано более 3,5 тыс. тонн противогололедных материалов, вывезено более 17 тыс. тонн снега.

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