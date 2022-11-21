В Кремле сообщили, что Россия сама займется поисками убийц российских пленных

Фото: скриншот видео Минобороны России

Россия сама займется поисками убийц российских пленных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны, — цитирует его слова «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Сегодня утром газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей с российскими военными, которые сдаются в плен, а затем лежат убитыми на земле.



NYT приводит мнение двух экспертов о том, что могло произойти. Медицинский эксперт в правозащитной организации «Медики за права человека» (Physicians for Human Rights) Доктор Рохини Хаар отмечает, что лежащие на земле с руками за спиной россияне, очевидно, уже не участвуют в бою, «фактически они военнопленные». Она также отмечает, что большинство из них убили выстрелом в голову и оставили там.

Другой эксперт, специалист по военным преступлениям в Утрехтском университете Ива Вукушич считает, что только на основе имеющихся видео трудно сказать, имело ли место военное преступление.

18 ноября следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Военные следователи принимают меры по идентификации лиц, снявших видео. Выполняются следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Минобороны России прокомментировало видеозапись с расправой украинских солдат над российскими военнопленными. В военном ведомстве заявили, что «новые видеосвидетельства подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима».

Управление верховного комиссара ООН по правам человека также начало изучать видеозапись с убитыми российскими военнопленными.



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Максим Кокунин