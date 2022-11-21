Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, получат статус ветерана боевых действий

Фото: скриншот видео Минобороны

Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, получат статус ветерана боевых действий. Данный закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь к ветеранам приравняют военнослужащих, которые присоединились к добровольческим формированиям, появившимся по решению руководства страны. Кроме того, граждане, получившие серьезные ранения при исполнении боевых задач, получат статус инвалида боевых действий.

Две недели назад Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО.



Закон вступит в силу с момента опубликования. Его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля текущего года на территориях Украины, ДНР и ЛНР; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.

Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты от всех фракций, а также сенаторы России и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, законопроект о приравнивании участников спецоперации на Украине к ветеранам боевых действий внесли в Госдуму в марте 2022 года. После рассмотрения в трех чтениях документ передали в Совет Федерации. Верхняя палата российского парламента также одобрила принятие этого закона.



Также в июне в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает приравнивание гражданских лиц, обеспечивающих выполнение задач в ходе спецоперации на Украине, к ветеранам боевых действий.

Вместе с этим в сентябре глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил о подготовке инициативы по приравниванию статуса добровольцев гуманитарных миссий к участникам боевых действий.

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Максим Кокунин