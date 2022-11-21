В ЦБ определили, в каких случаях за рубеж возможен вывоз валюты свыше $10 тысяч

Совет директоров Банка России разрешил госкорпорации ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам вывозить за рубеж наличную валюту свыше $10 тысяч или в эквиваленте в другой иностранной валюте, сказано в сообщении регулятора.

— Решение предусматривает, что уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции, — отметили в ЦБ.

Подчеркивается, что в случае, если последующий ввоз наличной иностранной валюты в таком же объеме не предусмотрен, а также для вывоза ветхих купюр потребуется получать разрешение Банка России.

Фото: pxhere.com

Кроме того, уполномоченные банки и ВЭБ.РФ могут получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Но только при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты.

— Вывоз наличной иностранной валюты иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности, а также для предоставления или возврата займов не предусмотрен. Из-за санкций поступление наличной иностранной валюты в страну ограничено, — заключил регулятор.

1 марта президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России. Согласно ему, из страны запрещается вывозить наличную валюту на сумму более $10 тысяч. Ранее при вывозе из России средства нужно было декларировать. Также Путин поручил не распространять на Центробанк России новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.

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Илина Хакимова