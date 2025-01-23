Российские ученые разработали чип для ранней диагностики рака

Фото: Мария Зверева

Ученые из Красноярска создали микрофлюидный чип, предназначенный для выявления опухолевых клеток в крови, что может значительно упростить раннюю диагностику различных видов рака. Источник средств разработки — федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН». Об этом сообщили в ТАСС.

Чип, состоящий из двух пластин термопластика полиметилметакрилата, использует ДНК-аптамеры для притягивания и удерживания раковых клеток в реакционной камере.

Метод, традиционно применяемый для сортировки здоровых клеток при ЭКО, продемонстрировал свою эффективность на модельной культуре клеток рака молочной железы, где опухолевые клетки прочно прикреплялись к поверхности даже при высокой скорости потока. Изобретение обладает потенциалом изменить подход к диагностике рака и упростить процесс идентификации болезни на ранних стадиях.

Напомним, что в России расширили перечень жизненно важных лекарств, включив в него 18 новых препаратов, сообщает пресс-служба кабинета министров. Эти изменения касаются также списка медикаментов для лечения высокозатратных нозологий.



Анастасия Фартыгина