Саха театр из Якутии проведет гастроли в Казани в сентябре 2025 года

Саха академический театр имени П.А. Ойунского посетит Казань с гастролями в сентябре 2025 года в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Об этом сообщили в ТАСС.

Гастроли театра станут частью обменной программы с Татарским государственным академическим театром им. Габдуллы Тукая. Особое внимание уделено символике данного события: гастроли будут приурочены к 100-летнему юбилею якутского профессионального театра.

В летние месяцы 2025 года запланированы гастроли казанского театра в Якутске, переговоры между обеими сторонами уже ведутся. Кроме того, Саха театр готовится к межрайонным гастролям в конце февраля и весной, в которых примут участие все актеры.

Благодаря новым современным домам культуры, строящимся в административных центрах улусов Якутии, у театра появилась возможность представлять спектакли большого формата, включая постановки, которые ранее не ставились на территории районов.



Анастасия Фартыгина