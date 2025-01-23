Саха театр из Якутии проведет гастроли в Казани в сентябре 2025 года
Саха академический театр имени П.А. Ойунского посетит Казань с гастролями в сентябре 2025 года в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Об этом сообщили в ТАСС.
Гастроли театра станут частью обменной программы с Татарским государственным академическим театром им. Габдуллы Тукая. Особое внимание уделено символике данного события: гастроли будут приурочены к 100-летнему юбилею якутского профессионального театра.
В летние месяцы 2025 года запланированы гастроли казанского театра в Якутске, переговоры между обеими сторонами уже ведутся. Кроме того, Саха театр готовится к межрайонным гастролям в конце февраля и весной, в которых примут участие все актеры.
Благодаря новым современным домам культуры, строящимся в административных центрах улусов Якутии, у театра появилась возможность представлять спектакли большого формата, включая постановки, которые ранее не ставились на территории районов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.