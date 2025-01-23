Патрушев: «Татарстан является одним из лидеров по инвестиционному климату в России»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с зампредом Правительства России Дмитрием Патрушевым в своем рабочем кабинете в Доме Правительства республики. В центре обсуждения находились вопросы социально-экономического развития региона. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Татарстан обладает развитой экономикой и высоким потенциалом для дальнейшего роста.

— В республике реализуются масштабные инвестиционные проекты в различных сферах, и положительная динамика инвестиций в 2024 году сохраняется, — подчеркнул он, добавив, что Татарстан является одним из лидеров по инвестиционному климату в России.

Патрушев также заявил о значительном развитии агропромышленного комплекса, указав на стабильный вход республики в топ-5 по объемам производства сельскохозяйственной продукции.

По словам зампреда правительства, в 2024 году индекс сельхозпроизводства продолжал расти, а Татарстан стал одним из крупнейших получателей господдержки в сфере АПК, получив более 5 млрд рублей из федерального бюджета. Схожая сумма предусмотрена и на 2025 год.

Также в рамках встречи обсуждались мероприятия нацпроекта «Экология», который осуществлялся с 2019 по 2024 годы, и нацпроекта «Экологическое благополучие» на период с 2025 по 2030 годы. Рустам Минниханов доложил о ходе строительства завода по энергетической утилизации отходов в поселке Осиново под Казанью, который будет перерабатывать до 550 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год.



Напомним, что сегодня раис Татарстана посетил новое здание Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану, расположенное на перекрестке улиц Большой Красной и Карла Фукса.



Анастасия Фартыгина