Российская «дочка» владельца сети ресторанов KFC сменила название на «Юнирест»

Российская «дочка» Yum! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC) — ООО «Ям ресторантс Раша» сменила название на «Юнирест» перед продажей, сказано в материалах ЕГРЮЛ.



После закрытия сделки американский холдинг Yum! Brands прекратит корпоративное присутствие в России. Сделку по приобретению российских активов KFC планируется закрыть до конца 2022 года, после чего начнется процесс ребрендинга — около тысячи заведений KFC переименуют в Rostic's, бренд зарегистрирован 1 сентября этого года.

В октябре Yum! Brands сообщил о заключении договора купли-продажи по передаче прав на российские активы компании локальному франчайзинговому оператору KFC — компании «Смарт Сервис» (Ижевск). В середине ноября ФАС России получила от ООО «Смарт Сервис Лтд» ходатайство о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants.

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Маргарита Головатенко