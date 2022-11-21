Более 16% татарстанцев в месяц получают меньше 20 тысяч рублей

Зарплата 16,3% жителей Татарстана составляет менее 20 тысяч рублей, согласно данным исследования «РИА Новости» — в рейтинге российских регионов по уровню зарплат в 2022 году республика заняла 37 место.



Самая распространенная зарплата в регионе составляет 24-50 тыс. рублей. Доля граждан, получающих зарплату более чем 100 тыс. рублей — 4,2%.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ, Ямало-Hенецкий автономный округ, а также Магаданская область.

В начале прошлой недели замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров сообщал, что Среднемесячная заработная плата за восемь месяцев текущего года на крупных и средних предприятиях города превысила 62 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 14,5%.



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Маргарита Головатенко