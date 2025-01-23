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Минтруд предложил увеличить декретные пособия студенткам до 235 тыс. рублей

09:16, 23.01.2025
Минтруд предложил увеличить декретные пособия студенткам до 235 тыс. рублей
Фото: freestocks на Unsplash

Минтруд России разработал законопроект, предлагающий увеличить декретные пособия для студенток, обучающихся на очном отделении, до суммы от 74,9 тыс. до 235,4 тыс. рублей в зависимости от региона. Об этом сообщили в РБК.

В настоящее время размер декретных пособий для студенток составляет всего 9,3 тыс. — 23,3 тыс. рублей, что связано с тем, что выплаты зависят от размера стипендий, которые колеблются от 2 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц. Новый законопроект предполагает изменение этой системы.

  • Пособие будет рассчитываться на основе 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания студентки, при этом стипендии учитываться не будут.

По новым правилам минимальная сумма пособия составит 74,9 тыс. рублей для жительниц Липецкой и Тамбовской областей, где прожиточный минимум в 2025 году составит 16 тыс. рублей. В то же время на Чукотке, где этот показатель равен 50,5 тыс. рублей, декретные выплаты могут достигать 235,4 тыс. рублей.

Для реализации данного законопроекта в первый год потребуется выделить из федерального бюджета 631,4 млн рублей, что позволит обеспечить повышенные пособия для 7 тыс. студенток. Минтруд планирует внести законопроект в Госдуму в весеннюю сессию, и он может быть принят в приоритетном порядке по поручению президента, предполагая его вступление в силу уже к сентябрю.

Напомним, что в Татарстане количество вакансий, предназначенных для женщин в декретном отпуске, увеличилось на 41% в 2024 году по сравнению с прошлым годом, согласно исследованию аналитиков «Авито Работы».

Анастасия Фартыгина

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