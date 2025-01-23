Минтруд предложил увеличить декретные пособия студенткам до 235 тыс. рублей

Минтруд России разработал законопроект, предлагающий увеличить декретные пособия для студенток, обучающихся на очном отделении, до суммы от 74,9 тыс. до 235,4 тыс. рублей в зависимости от региона. Об этом сообщили в РБК.

В настоящее время размер декретных пособий для студенток составляет всего 9,3 тыс. — 23,3 тыс. рублей, что связано с тем, что выплаты зависят от размера стипендий, которые колеблются от 2 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц. Новый законопроект предполагает изменение этой системы.

Пособие будет рассчитываться на основе 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания студентки, при этом стипендии учитываться не будут.

По новым правилам минимальная сумма пособия составит 74,9 тыс. рублей для жительниц Липецкой и Тамбовской областей, где прожиточный минимум в 2025 году составит 16 тыс. рублей. В то же время на Чукотке, где этот показатель равен 50,5 тыс. рублей, декретные выплаты могут достигать 235,4 тыс. рублей.

Для реализации данного законопроекта в первый год потребуется выделить из федерального бюджета 631,4 млн рублей, что позволит обеспечить повышенные пособия для 7 тыс. студенток. Минтруд планирует внести законопроект в Госдуму в весеннюю сессию, и он может быть принят в приоритетном порядке по поручению президента, предполагая его вступление в силу уже к сентябрю.

Напомним, что в Татарстане количество вакансий, предназначенных для женщин в декретном отпуске, увеличилось на 41% в 2024 году по сравнению с прошлым годом, согласно исследованию аналитиков «Авито Работы».

Анастасия Фартыгина