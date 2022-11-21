Каждый шестой татарстанец получает меньше 20 тысяч рублей в месяц — это много или мало?
Зарплата 16,3% жителей Татарстана составляет менее 20 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования «РИА Новости».
В рейтинге российских регионов по уровню зарплат в 2022 году республика заняла 37-е место.
Самая распространенная зарплата в регионе составляет 24—50 тыс. рублей. Доля граждан, получающих зарплату более 100 тыс. рублей, — 4,2%.
16% татарстанцев получают меньше 20 тысяч рублей в месяц — это:
- до 331 тысячи человек — по данным Татарстанстата, в июле — сентябре 2022 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 2,031 миллиона человек (52,1% от общей численности населения республики).
- 8,27% от населения Татарстана — оно оценивается в 4 004 809 человек.
- Почти два Зеленодольских района Татарстана — там живут 169 469 человек.
- Свыше 20 предприятий КАМАЗ — среднесписочная численность персонала компании за I квартал 2022 года составляет 31 931 человек.
- Чуть больше населения Грозного — 326 439 человек.
- Меньше численности населения Советского района Казани, который является самым густонаселенным в городе, — там проживают 336 927 горожан.
- Столько же трудовых мигрантов из Таджикистана приехали на заработки в Россию за 10 месяцев 2021 года.
- 22 штата российской IKEA — там работали около 15 тысяч сотрудников.
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