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Каждый шестой татарстанец получает меньше 20 тысяч рублей в месяц — это много или мало?

19:15, 21.11.2022
Каждый шестой татарстанец получает меньше 20 тысяч рублей в месяц — это много или мало?

Зарплата 16,3% жителей Татарстана составляет менее 20 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования «РИА Новости».

В рейтинге российских регионов по уровню зарплат в 2022 году республика заняла 37-е место.

Самая распространенная зарплата в регионе составляет 24—50 тыс. рублей. Доля граждан, получающих зарплату более 100 тыс. рублей, — 4,2%.

16% татарстанцев получают меньше 20 тысяч рублей в месяц — это:

  • до 331 тысячи человек — по данным Татарстанстата, в июле — сентябре 2022 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 2,031 миллиона человек (52,1% от общей численности населения республики).
  • 8,27% от населения Татарстана — оно оценивается в 4 004 809 человек.
  • Почти два Зеленодольских района Татарстана — там живут 169 469 человек.
  • Свыше 20 предприятий КАМАЗ — среднесписочная численность персонала компании за I квартал 2022 года составляет 31 931 человек.
  • Чуть больше населения Грозного — 326 439 человек.
  • Меньше численности населения Советского района Казани, который является самым густонаселенным в городе, — там проживают 336 927 горожан.
  • Столько же трудовых мигрантов из Таджикистана приехали на заработки в Россию за 10 месяцев 2021 года.
  • 22 штата российской IKEA — там работали около 15 тысяч сотрудников.

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Дарья Пинегина
Общество Татарстан

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