Эдвард Сабиров рассказал про «теневого кардинала» Finiko

Фото: скриншот видеообращения

Один из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, заочно обвиняемый и объявленный в международный розыск, Эдвард Сабиров в своем видеообращении рассказал о «теневом кардинале» организации. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Финико Бенефициар» (предположительно, канал Сабирова).

По его словам, «теневого кардинала» зовут Даниэль Магсумов. Он перевез Сабирова и его семью в другую страну и оставил «без возможности какого-то информационного существования, в полном вакууме общения», запугивая тюрьмой.

— При этом говоря, что он помогает и доказывает что-то, а в этот момент он просто жил в свое удовольствие и ждал, когда наступит суд и всех нас благополучно посадят, — отмечается в видео.

Кроме того, Сабиров показал фото, досье, паспортные данные и загранпаспорт Магсумова. Кроме того, по его словам, «теневой кардинал» сейчас находится в Казани и тратит средства «по сей день».

— Он и есть тот человек, у которого находятся все средства Finiko. И все эти средства были растрачены на недвижимость в России, яхты, гулянки, машины. На все, что можно, — отметил Сабиров.



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— Я устал от всего этого. Я хочу, чтобы была справедливость, и чтобы все средства, которые были похищены, вернулись людям, — подытожил Сабиров.

При этом не сообщается, где и когда записано видеообращение. По его словам, вся собранная им информация направлена в суд.



17 ноября стало известно, что обращение следователей по делу Finiko за правовой помощью к коллегам из пяти стран способствовало поимке Зыгмунта Зыгмунтовича. Его задержали в Арабских Эмиратах, но вопрос об экстрадиции пока не решен, обнародовала информацию Генпрокуратура РФ.



Напомним, запросы об оказании помощи следователям МВД РФ также направлены в Эстонию, Турцию, Германию и на остров Сент-Люсия на Карибах. Силовиков интересуют местонахождение беглых «финикийцев», а также активы лидеров финансовой пирамиды и сервера платформы «автоматической генерации прибыли».

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Елизавета Пуншева