Линар Гарипов стал новым председателем Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани.

Линар Гарипов стал новым председателем Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике.



До этого он три года работал директором спорткомплекса «Ракета».

Напомним, предыдущий председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов в середине ноября был назначен главой администрации Вахитовского и Приволжского районов города. На этом посту он сменил Марата Закирова.

Альберт Салихов. Фото: kzan.ru

Стоит отметить, что Салихов до прихода на должность главы комитета также был директором спорткомплекса «Ракета».

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