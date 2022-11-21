Линар Гарипов стал новым председателем Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани.
Линар Гарипов стал новым председателем Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике.
До этого он три года работал директором спорткомплекса «Ракета».
Напомним, предыдущий председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов в середине ноября был назначен главой администрации Вахитовского и Приволжского районов города. На этом посту он сменил Марата Закирова.
Стоит отметить, что Салихов до прихода на должность главы комитета также был директором спорткомплекса «Ракета».
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