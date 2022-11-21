Защитник Максим Чудинов покидает «Ак Барс»

Защитник «Ак Барса» Максим Чудинов покидает команду, сообщили в пресс-службе казанского клуба.

— Контракт с игроком расторгнут по согласию сторон. Благодарим за работу и желаем удачи в дальнейшем! — сказано в сообщении.

Чудинов присоединился к команде в минувшее межсезонье. Защитник провел 7 матчей, в которых отличился одной результативной передачей при показателе полезности «-3».

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Маргарита Головатенко