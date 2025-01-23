В Казани дополнительно оснастили 52 транспортные единицы терминалами для оплаты проезда

Фото: Динар Фатыхов

Для повышения удобства пассажиров на маршрутах с большим пассажиропотоком в Казани оснастили 52 единицы наземного электрического транспорта терминалами для оплаты проезда. В результате дооборудовано всего 86 компостеров в трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

Летом прошлого года в Казани завершился переход на стопроцентную бескондукторную систему оплаты проезда на всех маршрутах наземного электрического транспорта. Теперь в каждом транспортном средстве установлены три терминала для оплаты проезда на поручнях у входов и выходов.

В дополнение к этому на маршрутах с высоким пассажиропотоком размещены еще по два компостера напротив второго и третьего входов.

Если у пассажиров отсутствует возможность оплаты проезда с помощью банковской или транспортной карты, они могут сделать это у водителя за наличный расчет на остановках общественного транспорта. После оплаты водитель выдает пассажиру билет на бумажном носителе. Кроме того, проезд можно оплатить по геолокации или с помощью QR-кода, что добавляет комфорт и гибкость в оплате услуги.



Напомним, что в Казани начались проверки на наличие безбилетников в общественном транспорте, которые будут проводиться совместно с правоохранительными органами. МУП «ПАТП №2» объявило о введении новых мер контроля и правилах выявления пассажиров, не оплативших проезд.

Анастасия Фартыгина