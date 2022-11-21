Путин подписал закон об особенностях исполнения региональных бюджетов в 2023 году

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон об особенностях исполнения бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований в 2023 году, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон продлевает на следующий год для регионов и муниципалитетов приостановку ряда ограничений по размещению их ценных бумаг и осуществлению заимствований. Однако право регионов и муниципальных образований формировать свои резервные фонды в объеме, превышающем 3% от общего объема расходов, утвержденных в их бюджетах, сохраняется.

Также у регионов и муниципалитетов сохраняется возможность превышать отдельные ограничения по объему госдолга и дефицита бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия по борьбе с коронавирусом. А по дефициту бюджета эти ограничения можно будет превышать и на объем расходов, направляемых на мероприятия по мобилизации, а также связанные с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

Закон дает право регионам предоставлять бюджетам других регионов бюджетные кредиты на срок до трех лет. А муниципальные образования, входящие в состав одного субъекта РФ, смогут предоставлять друг другу трехлетние бюджетные кредиты на разные цели.

Несколько дней назад Госсовет Татарстана принял во втором чтении закон о бюджете республики на 2023—2025 годы. Его направили на подпись президенту республики Рустаму Минниханову.

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Илина Хакимова