В Минздраве назвали ситуацию с кадрами в системе здравоохранения крайне напряженной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ситуация с кадрами в области здравоохранения в России крайне напряженная, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



— По онкологам идет прирост, по кардиологам, но есть направления в здравоохранении, по которым нам требуется просто изменение подходов — по анестезиологам-реаниматологам мы сейчас меняем [подходы] и по ряду еще направлений, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам министра, увеличивается число мест целевого приема студентов-медиков. Для привлечения специалистов в села работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

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Маргарита Головатенко