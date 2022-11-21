В Минздраве назвали ситуацию с кадрами в системе здравоохранения крайне напряженной
Ситуация с кадрами в области здравоохранения в России крайне напряженная, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
— По онкологам идет прирост, по кардиологам, но есть направления в здравоохранении, по которым нам требуется просто изменение подходов — по анестезиологам-реаниматологам мы сейчас меняем [подходы] и по ряду еще направлений, — приводит его слова ТАСС.
По словам министра, увеличивается число мест целевого приема студентов-медиков. Для привлечения специалистов в села работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
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