В России могут запретить рекламу услуг тарологов

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В Госдуму внесут законопроект, который запретит рекламу услуг тарологов. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР), уточнив, что документ находится на финальной стадии доработки.

Свинцов пояснил, что инициатива направлена на ограничение рекламы тарологов, поскольку это занятие считается деструктивным.

— Люди берут игральные карты и вводят граждан в заблуждение, получая за это деньги, — уточнил он.

Кроме того, тарологи, по его словам, дают советы по финансовым решениям и рекомендациям по найму сотрудников, что может привести к мошенничеству.

Парламентарий также сообщил о планах создать рабочую группу для изучения вопроса рекламы других «специалистов», таких как астрологи и колдуны. В дальнейшем не исключена возможность разработки законопроекта, направленного на запрет их деятельности в России.

Напомним, что в России поддержали введение жесткого наказания для экстрасенсов, магов, колдунов и тарологов. В случае осуждения этих людей к их основному сроку будет добавляться от пяти до шести лет лишения свободы.



Анастасия Фартыгина