Рустам Минниханов поздравил Касыма-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана

В Казахстане на выборах избрали нового президента Касыма-Жомарта Токаева. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил его с победой, сообщает пресс-служба главы республики.



— Надеюсь, многогранный потенциал традиционно доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном в рамках российско-казахстанских отношений будет и впредь плодотворно реализовываться благодаря нашим совместным созидательным усилиям, — написал Рустам Минниханов.

Напомним, мы писали ранее, что в Казахстане насчитывается 11,95 млн избирателей. На территории республики были открыты более 10 тысяч участков для голосования. Еще 68 участков — в 53 странах. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов.

В Казахстане в день президентских выборов к административной ответственности за призывы к несанкционированным митингам привлекли четырех человек.

Токаев в послании народу страны в начале сентября выступил с инициативой о том, чтобы провести внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года, а парламентские — в первой половине 2023 года.



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Диана Фатыхова