Россия направила МАГАТЭ все имеющиеся данные об обстрелах Запорожской АЭС

Россия направила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) все имеющиеся сведения об обстрелах Запорожской АЭС. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

— С самого начала ударов ВСУ по станции мы находились в тесном контакте с Секретариатом МАГАТЭ. После нынешней серии, как и ранее, направили туда все имеющиеся у нас сведения на этот счет, включая фото- и видеоматериалы с подтверждением последствий артобстрелов, — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в МИДе России «убеждены, что руководству секретариата агентства в столь беспрецедентных обстоятельствах необходимо занять ответственную позицию».

Фото: mid.ru

— В качестве авторитетного и независимого международного органа надо, наконец, уйти от абстрактных осуждений и требований прекращения обстрелов ЗАЭС без адресной отсылки и четко и недвусмысленно указать на тех, кто осуществляет атаки, — отметила Захарова.

Представитель МИДа также добавила, что Россия попросила незамедлительно информировать государства — члены агентства о происходящем. Захарова подчерунула, что «международное сообщество должно знать, кто стоит за нападениями».



В выходные советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что массированный обстрел со стороны ВСУ повредил стратегические объекты Запорожской АЭС. «На данный момент уже порядка 15 прилетов по объектам атомной станции зафиксировано. Любые артиллерийские поражения атомной станции ставят под угрозу ядерную безопасность», — сказал он.

В тот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

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Илина Хакимова