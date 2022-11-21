New York Times подтвердила подлинность видео с убитыми российскими пленными

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей с российскими военными, которые сдаются в плен, а затем лежат убитыми на земле.



NYT приводит мнение двух экспертов о том, что могло произойти. Медицинский эксперт в правозащитной организации «Медики за права человека» (Physicians for Human Rights) Доктор Рохини Хаар отмечает, что лежащие на земле с руками за спиной россияне, очевидно, уже не участвуют в бою, «фактически они военнопленные». Она также отмечает, что большинство из них убили выстрелом в голову и оставили там.

Другой эксперт, специалист по военным преступлениям в Утрехтском университете Ива Вукушич считает, что только на основе имеющихся видео трудно сказать, имело ли место военное преступление.

18 ноября следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Военные следователи СКР принимают меры по идентификации лиц, снявших видео. Выполняются следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Минобороны России сегодня прокомментировало видеозапись с расправой украинских солдат над российскими военнопленными. В министерстве заявили, что «новые видеосвидетельства… подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима». Как сообщили в Минобороны, солдаты ВСУ намеренно и методично убили прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных военнопленных.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало изучать видеозапись с убитыми российскими военнопленными.

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Маргарита Головатенко