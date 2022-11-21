Госдума скоро может рассмотреть проект о выходном дне 31 декабря

Госдума в скором времени может рассмотреть законопроект, которым предлагается установить 31 декабря выходной день, заявила член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.



— Думаю, что в скором времени мы это рассмотрим, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

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Маргарита Головатенко