«Уход китайских технологических гигантов из России действительно возможен»

Сейчас российско-китайское технологическое сотрудничество становится более сбалансированным. Если раньше ходило мнение о том, что только КНР нуждается в российских технологиях, то сейчас обмен инновациями происходит в обе стороны. Об этом «Реальному времени» рассказала старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Светлана Батанова. Однако, по ее словам, существует ощутимая вероятность того, что технологические гиганты из Поднебесной могут уйти с российского ранка под влиянием западных санкций.

«Теперь российско-китайское научно-техническое сотрудничество становится более сбалансированным»

По словам Светланы Батановой, в условиях санкционного давления на Россию все более отчетливым становится тот факт, что не только Китай интересуется российскими технологическими разработками, но и Россия начала проявлять интерес к инновациям из КНР.

Так, например, в начале ноября в китайском городе Чжухай прошел XIV международный авиасалон Airshow China. В нем, рассказывает эксперт, приняли участие 740 компаний из 43 стран мира. Там же были представлены новейшие образцы китайского авиастроения. При этом, обращает внимание Светлана Батанова, российскую делегацию сильнее всего заинтересовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) китайского производства.

Airshow China. Фото: airshow.com.cn

— Отличительной чертой этого года стало то, что раньше безусловным лидером, привлекавшим внимание всего мира, были российские военные самолеты. В этот же раз были представлены новые военные самолеты Народно-освободительной армии Китая, такие как J-20, Yunyou 20 и Z-20, которые вызвали интерес у всех посетителей, в том числе у россиян, — рассказывает эксперт.

На авиасалоне Китай представил и новые модели дронов BZK005, Wuzhen 7 и Yunying, а также анонсировал ракетно-космический двигатель YF-209. Его особенностью является работа на метане, который дешев в производстве, экологически чист, безопасен, нетактичен, а также безвреден для окружающей среды, отмечает Светлана Батанова.

— Если отойти от авиационных технологий, то все мы знаем, что, например, в области смартфонов, автомобилей и других сферах китайцы тоже активно выходят на наш рынок, — добавляет эксперт.

Помимо военных и гражданских разработок, китайская компания «Ноэркан» на VI Российском международном форуме отоларингологов представила свои разработки в области кохлеарной имплантации. На российском рынке компания работает с 2017 года, а ее продукцией пользуется почти 500 слабослышащих, самому младшему из которых всего год, а самому возрастному — 75 лет. Сам форум проходил с 13 по 14 октября в Москве, в нем приняли участие 1 200 специалистов со всего мира.

— Можно констатировать тот факт, что теперь российско-китайское научно-техническое сотрудничество становится более сбалансированным. Если раньше оно подразумевало передачу российских технологий китайской стороне, то теперь оно более гармонично и развивается в обе стороны, — заключает Светлана Батанова.

«Но на самом деле уход каких-то китайских технологических гигантов, приостановка проектов с Россией действительно возможны»

К другим достижениям российско-китайского сотрудничества эксперт относит сентябрьское решение объединить усилия по созданию служб спутниковой навигации между двумя странами. Правительства России и КНР подписали соглашения о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных целях.

— Реализация этого соглашения будет серьезным шагом в стратегическом сотрудничестве между нашими странами. Наземные информационные базовые станции китайской навигационной системы «Бэйдоу» будут установлены в Обнинске, Иркутске и Петропавловске, в то время как информационные станции ГЛОНАСС будут располагаться в Чанчуне, Шанхае и Урумчи, — рассказывает Светлана Батанова.

В то же время опасения вызывают появления в СМИ информации о том, что китайский производитель Huawei может уйти с российского ранка. В частности, в конце октября сообщалось, что компания приостановила поставки в Россию смартфонов.

Экспозиция Huawei на MWC 2022. Фото: huawei.ru

— Надо отметить, что Huawei и так является самой многострадальной китайской компанией, которую регулярно «наказывают» западные страны, поэтому не совсем понятно, чего ей еще бояться. Но на самом деле уход каких-то китайских технологических гигантов, приостановка проектов с Россией действительно возможны, — заявляет Светлана Батанова.

Объясняет она это тем, что многие крупные китайские игроки плотно интегрированы в мировую экономику и находятся в зависимости от Запада как минимум в двух вопросах:

в вопросе о поставках комплектующих, которые производятся западными компаниями и импортируются в Китай; в вопросе стоимости акций, которые размещаются на европейских и американских биржах — любые санкции или даже угрозы их применения вызовут падение стоимости ценных бумаг.

Усугубляется, по словам эксперта, ситуация тем, что с точки зрения китайских производителей российский рынок достаточно невелик, если сравнивать его с Евросоюзом или США. Такое положение дел может привести к тому, что в российско-китайское научно-технологическое сотрудничество поменяет свой формат.

«С китайской стороны будут участвовать компании, не имеющие активов и проектов в западных странах»

По словам Светланы Батановой, существует несколько вариантов изменения формата технологического сотрудничества между Россией и Китаем. Например, исключение из него компаний, которые завязаны на Западе, или регионализация сотрудничества.

— Например, с китайской стороны в нем (научно-технологическом сотрудничестве с Россией, — прим. ред.) будут участвовать компании, не имеющие активов и проектов в западных странах, созданные специально для сотрудничества с Россией. Другой вариант — регионализация сотрудничества, — заявляет эксперт.

Фото: pxhere.com

Касательно второго варианта, объясняет Светлана Батанова, можно вспомнить Российско-китайский саммит по цифровой экономике. Проходил он не в мировых гигантах по по искусственному интеллекту и цифровой экономике Шанхае или Шэньчжэне, а в несомом развитом регионе Китая — провинции Хэйлунцзян.

Достоинством этого региона является расположение на самом севере Поднебесной. Именно поэтому на Хэйлунцзян приходится наибольший объем межрегиональных связей Китая и России.

— Основные объемы международной деятельности хэйлунцзянских компаний приходятся именно на Россию. Поэтому, вероятно, в ближайшем будущем роль Хэйлунцзяна в наших отношениях будет расти: китайский бизнес будет создавать там компании специально для взаимодействия с нашей страной, — заключает эксперт.

Россия становится экономическим придатком Китая

В одном из наших предыдущий материалов доцент Экономического факультета РУДН Марина Решетникова рассказывала о том, что текущее состояние российско-китайской торговли фактически превращает Россию в экономический придаток «Мировой фабрики».

По ее словам, связано это в первую очередь с том, что в КНР экспортируются сырье: топливо, руды, черные металлы, медь, — а обратно в Россию завозится уже технологическая продукция. Подтверждает эту позицию, в частности, недавнее заявление Главного таможенного управления КНР, что завоз в Китай СПГ за январь—октябрь этого года увеличился 32%.

— К сожалению, как ни печально это звучит, мы все больше скатываемся к сырьевому характеру взаимодействия. Россия экспортирует сырьевые ресурсы, импортируя из Китая все, начиная от предметов женской гигиены и детских игрушек до высокотехнологичных товаров, от смартфонов до автомобилей, — рассказывала Марина Решетникова.



Вместе с этим, отметила она, сотрудничество между инновационными секторами России и КНР продолжает носить скорее формальный, нежели реальный и продуктивный характер.



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Артем Гафаров