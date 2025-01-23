В Казани на капитальный ремонт тепловых сетей выделят более 20 млн рублей

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В Казани запланировали капремонт тепловых сетей, на который будет выделено более 20,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

Работы по обновлению внутриквартальных тепловых сетей будут проводиться на улицах Яруллина и Айдарова, а также будет отремонтирована запорная арматура на улицах Усманова и Тэцевской. После завершения работ запланировано восстановление поврежденных дорог и тротуаров.

Заказчиком выступает АО «Татэнерго», которому необходимо завершить работы до 31 декабря 2025 года.

Напомним, что Казань направит 3,9 млрд рублей на модернизацию ЖКХ в 2025–2027 годах, более 1,3 млрд из которых — в 2025 году. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Анастасия Фартыгина