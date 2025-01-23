Уголовное дело по факту смерти экс-игрока УНИКСа Яниса Тиммы не будет возбуждено

Фото: Максим Платонов

Юрист Екатерина Гордон сообщила РИА «Новости», что правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Она подтвердила информацию о полученном отказе, отметив, что это решение связано с процессуальными сроками.

Тело Тиммы было найдено 17 декабря в центре Москвы. По предварительным данным, 32-летний спортсмен покончил с собой. Прощание с ним состоялось 28 декабря в Риге, однако на похоронах не присутствовала его бывшая жена, певица Анна Седокова.

Янис Тимма, который выступал за петербургский «Зенит», казанский УНИКС и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год, был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2014/15. На драфте НБА 2013 года он был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под общим 60-м номером и сыграл 68 матчей за сборную Латвии.



Анастасия Фартыгина