В Казани стартуют проверки на безбилетников в автобусах с помощью правоохранителей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани начались проверки на наличие безбилетников в общественном транспорте, которые будут проводиться совместно с правоохранительными органами. МУП «ПАТП №2» объявило о введении новых мер контроля и правилах выявления пассажиров, не оплативших проезд.

Проверки начнутся на самых популярных автобусных маршрутах, особенно на номерах 62, 72 и 75, где установлена бескондукторная система оплаты проезда. Также выборочно будут проверяться другие маршруты.

Контролеры будут проверять наличие оплаты у пассажиров в любое время, как в будни, так и в выходные дни. Для этого они используют специальные служебные устройства, к которым пассажиры должны приложить свои транспортные, социальные или банковские карты. Если проезд оплачен, на устройстве появится надпись «оплачено». При этом повторное списание суммы за проезд исключено, так как у контролеров нет функции для осуществления платежей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вместе с контролерами будут работать и сотрудники полиции. Если у безбилетника не окажется при себе документов, его доставят в отдел полиции для установления личности, где будет составлен акт об административном правонарушении. В случае если нарушитель предъявит документы, акт составляется на месте, и один его экземпляр передается в административную комиссию исполкома Казани.

Напомним, что штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тыс. рублей, и его следует оплатить в течение 60 дней. В противном случае может быть наложен штраф в двукратном размере через суд.

Анастасия Фартыгина