В грузовиках КАМАЗ нового поколения внедрили голосовой помощник

Фото: Максим Платонов

На грузовиках КАМАЗ поколения К5 появился умный голосовой помощник, что делает их первыми российскими автомобилями с функцией голосового управления. Водители смогут использовать голосовые команды для управления климатической системой, запрашивать текущие параметры автомобиля и управлять мультимедиасистемой. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Серийный выпуск грузовиков с голосовым помощником стартовал в 2025 году. Обновления программного обеспечения позволят интегрировать функцию в автомобильные модели КАМАЗ, выпущенные начиная со второго квартала 2023 года, без необходимости обращения в сервисный центр — обновление будет проведено «по воздуху».



Напомним, что КАМАЗ вошел в топ-3 по продажам крупнотоннажных грузовиков. По итогам 2024 года в России реализовали 124 тыс. новых грузовых автомобилей, из которых 102 тыс. составляют крупнотоннажные (HCV) модели.

