Казань получила паспорт готовности к зиме

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани паспорта готовности к зиме получили 5920 многоквартирных домов и общежитий, сообщили в мэрии города.



Промыты и опрессованы сети центрального отопления в 5493 многоквартирных домах. Опрессованы 891 км наружных тепловых сетей. Выполнен текущий ремонт 24 тыс. кв. м кровель и 35 тыс. кв. м фасадов. Восстановлено остекление 170 кв. м окон, заменено и отремонтировано 250 кв. м дверей в 12 домах.

Паспорта готовности получили и 46 подконтрольных Ростехнадзору теплоснабжающих организаций.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Отдельное внимание зимой уделяется содержанию придомовых территорий. Для уборки дворов управляющими организациями подготовлена 201 единица спецтехники. Это тракторы с отвалами и щетками, мини-погрузчики и шнекороторные снегоуборщики. Для борьбы с гололедицей заготовлено 8,5 тысячи тонн реагентов и песко-соляной смеси.

Уже в сентябре в Татарстане к зимнему периоду было подготовлено более 3 тысяч котельных. Паспорта готовности на к началу осени получили 16 тысяч 616 многоквартирных домов из 17 тысяч 683, то есть 94%.

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Маргарита Головатенко