В МИД России прокомментировали операцию Турции в Сирии и Ираке

Замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал воздушную операцию турецкой армии на севере Сирии и Ирака. Он заявил ТАСС, что Москва всегда выступает за «переговорные решения».



— Надо разбираться [в ситуации — прим. ред.], потому что мы всегда за какие-то переговорные решения, тем более контакты были со всеми вовлеченными [в урегулирование — прим. ред.] странами, прежде всего с нашими турецкими коллегами, — сказал он.

Фото: pxhere.com

Богданов также ответил на вопрос, была ли российская сторона уведомлена Анкарой о проведении операции. Он заявил, что Турция «давно это планировала и говорила об этом».



Дипломат отметил, что нужно искать политические решения, «договариваться на удобной для всех основе при том понимании, что главное — это взаимное признание суверенитета и территориальной целостности между Сирией и Турцией», — заключил замглавы МИДа России.

Глава Минобороны Турции сегодня заявил, что операция была проведена на основе права на самооборону (ст. 51 Устава ООН). Он отметил что цель государства — «обеспечить безопасность 85 млн наших граждан и наших границ, ликвидировать все исходящие нашей стране угрозы и давать на них соответствующий ответ».



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Илина Хакимова