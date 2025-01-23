Татарстан выделит 18,8 млн рублей на отлов бездомных животных в 2025 году
В 2025 году Татарстан направит более 18,8 млн рублей на программу по отлову бездомных животных. Соответствующие тендеры уже опубликовали на портале Госзакупок.
Наибольшие средства выделены для:
- Зеленодольска — 5,3 млн рублей;
- Альметьевска — 2,55 млн рублей;
- Казани — 1,8 млн рублей;
- Бугульмы — 1,6 млн рублей;
- Лениногорска — 947 тыс. рублей.
Дополнительные средства распределены между несколькими районами: Лаишевским (855,7 тыс.), Нурлатским (734,3 тыс.), Кукморским и Тукаевским (по 610 тыс.), Арским (598,4 тыс.) и Мамадышским (481,6 тыс.).
Сармановский, Черемшанский, Верхнеуслонский, Алексеевский, Кайбицкий, Аксубаевский, Агрызский, Сабинский и Тюлячинский районы в сумме получат 2,6 млн рублей на отлов бездомных животных, при этом суммы варьируются от 150 до 398 тыс. рублей.
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