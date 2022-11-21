В Лаишевском районе на берегу Камы вырастет коттеджный поселок на 70 гектарах

Фото: скриншот документации проекта

Два фрагмента керамики эпохи бронзы

Как стало известно «Реальному времени», на берегу Камы, недалеко от деревни Полянки в Лаишевском районе, проектируют одноименный коттеджный поселок. Его возведут на территории площадью почти 69 гектаров, буквально у самой воды.

Перед началом строительства на берегу провели археологическое исследование. На начальной стадии разведки это был визуальный осмотр местности на предмет выявления памятников археологии Полянская стоянка I и Полянская стоянка II. Изучить участки на наличие объектов археологического наследия по заказу ООО «Прикладная археология» поручили историку и археологу из Иваново Вадиму Аверину и казанскому археологу-исследователю Азату Фахретдинову.

«Установлено, что на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан возможно (положительное заключение)», — указали специалисты в заключении.

На берегу Камы, недалеко от деревни Полянки в Лаишевском районе, проектируют одноименный коттеджный поселок. Фото: скриншот yandex.ru/maps

Вероятно, территории ранее существовавших здесь памятников археологии в настоящее время уничтожены абразионными процессами Куйбышевского водохранилища, а их культурный слой полностью разрушен его водами, отметил Вадим Аверин.

Единственное, что удалось найти исследователям, — это два фрагмента керамики: венчик орнаментированного сосуда и стенку сосуда эпохи бронзы. Оба объекта — плохой сохранности, были найдены на затапливаемом берегу в юго-восточной части земельных участков проектируемого объекта и имели следы сильной водной окатанности, указал Азат Фахретдинов. В надежде найти другие археологические фрагменты по соседству с местами находок исследователи заложили еще два дополнительных шурфа-зачистки, но эти разведочные разрезы не выявили никаких следов присутствия культурного слоя.

Единственное, что удалось найти, — это два фрагмента керамики: венчик орнаментированного сосуда и стенку сосуда эпохи бронзы. Фото: скриншот документации проекта

При этом, как пишет в исследовании эксперт, в районе проводившихся исследований есть два археологических объекта — Полянская I стоянка и Полянская II стоянка. Он предполагает, что территории ранее существовавших здесь памятников археологии были уничтожены абразионными процессами Куйбышевского водохранилища, а их культурный слой полностью разрушен его водами. Собранный малочисленный подъемный материал ученые отнесли к материалам этих памятников, но новый объект культурного наследия здесь не фиксировался, так как не выявлен главный предмет его охраны — сохранившийся культурный слой. Также на исследованных землях ученые не зафиксировали археологических материалов и признаков древних захоронений и курганно-грунтовых могильников, которые бы свидетельствовали о наличии здесь древних поселений.



«Ни один из ранее выявленных объектов культурного наследия, учтенных в настоящее время в Лаишевском районе, не попадает в зону проведения указанных строительных работ. Новых объектов культурного наследия в ходе проведения разведочных археологических работ также не выявлено», — отметил казанский археолог.

Фото: скриншот документации проекта

Интерес к камскому побережью

Изучать побережье Предкамья начали еще в конце XVIII века — тогда представили первые описания некоторых булгарских памятников на Казанке и Каме. В 1858 году были проведены первые широкие раскопки Ананьинского могильника, чуть позже была обнаружена и исследована серия стоянок эпохи неолита и бронзы, а масштабные археологические исследования в районах Приказанского Поволжья и на Нижней Каме проводились в начале 50-х годов XX века, когда здесь собирались строить водохранилище Куйбышевской ГЭС.

Благодаря раскопкам удалось выяснить, что древние поверхности в районе исследования сформированы пермскими отложениями Казанского яруса, а территория, где непосредственно работали в этом году эксперты, была очень удобна для жизнедеятельности древних людей.

«Открытая местность в ее пределах была выгодна с точки зрения возможностей ведения охоты и хозяйства. Об этом говорит и расположение здесь поселенческих объектов <…>. Были открыты первые «чистые» памятники эпохи неолита, определилась культурная принадлежность памятников эпохи поздней бронзы — приказанских, началось углубленное изучение памятников пьяноборского времени. В результате раскопок Именьковского городища, Рождественского археологического комплекса определилась археологическая культура предболгарского времени, получившая наименование именьковской», — указал эксперт.

Ангелина Панченко