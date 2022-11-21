В Казани за выходные вывезли более 17 тысяч тонн снега

В Казани за минувшие выходные на полигоны и снегоплавильные пункты вывезли более 17 тысяч тонн снега, сообщил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.



Дорожные службы приступили к обработке дорог, в том числе посыпке противогололедным материалом. За выходные на дорогах использовали более 3,5 тысячи тонн противогололедных материалов — песко-соляной смеси для дорог второй и третьей категории и противогололедного реагента для дорог первой категории.

— Мы считаем, что дорожные службы сработали нормально, то есть были подготовлены. Техника есть, укомплектованность водителями есть. Своевременно вышли и провели уборку дорог, — заключил заместитель руководителя исполкома Казани.

Фото: realnoevremya.ru

В ночь с 18 на 19 ноября в столице Татарстана выпало 14 мм осадков — 31% от нормы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко