В России для депутатов Госдумы внедрят новый KPI в 2026 году

Фото: Анастасия Фартыгина

Партия «Единая Россия» анонсировала введение нового KPI для своих депутатов, которые займут места в Госдуме после выборов 2026 года. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Подготовка к предстоящим выборам уже активно ведется ЦИК России, которая разрабатывает ряд законодательных инициатив и предложений на фоне меняющейся политической ситуации, как уточнила глава ЦИК Элла Памфилова в декабре.

Якушев подчеркнул, что новые ключевые показатели эффективности должны будут учитывать современные реалии и будут предметом серьезных обсуждений.

— Эта тема станет объектом живой дискуссии, и, безусловно, она не будет простой, — заявил он, добавив, что депутаты «Единой России», прошедшие в новый созыв, начнут работу по обновленным KPI уже с начала своего полномочия.



Анастасия Фартыгина