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В Казани на улице Гаврилова выявили дом с наибольшим количеством нарушений

09:43, 23.01.2025
В Казани на улице Гаврилова выявили дом с наибольшим количеством нарушений
Фото: Реальное время

В Казани по адресу улица Гаврилова, дом №2, выявлено множество нарушений, что сделало это здание самым проблемным в республике. Об этом сообщила пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

Управляющая компания «Уютный дом» подлежит строгому контролю, так как игнорирует обращения жильцов и допускает запустение здания, что ведет к его разрушению. На инспекции, вызванной местной жительницей, специалисты обнаружили серьезные проблемы:

  • наледь на территории около дома;
  • потоп в подвале;
  • нарушения теплоизоляции водоснабжения;
  • следы протекания, которые тянутся с третьего по десятый этаж;
  • внутри здания наблюдается сырость;
  • скопление мусора в газопроводе;
  • облицовочная плитка и кирпичи начинают осыпаться.

В связи с выявленными нарушениями решается вопрос о мерах наказания для управляющей компании. Указание об устранении проблем будет выдано незамедлительно. В частности, до 28 января «Уютный дом» должен ликвидировать потоп в подвале и отремонтировать трубы водоснабжения, устранив шесть указанных нарушений. Кроме того, до 1 июня организация обязана восстановить фасад здания и покрасить стены в подъездах.

Анастасия Фартыгина

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