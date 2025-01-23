В Казани на улице Гаврилова выявили дом с наибольшим количеством нарушений

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В Казани по адресу улица Гаврилова, дом №2, выявлено множество нарушений, что сделало это здание самым проблемным в республике. Об этом сообщила пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

Управляющая компания «Уютный дом» подлежит строгому контролю, так как игнорирует обращения жильцов и допускает запустение здания, что ведет к его разрушению. На инспекции, вызванной местной жительницей, специалисты обнаружили серьезные проблемы:

наледь на территории около дома;

потоп в подвале;

нарушения теплоизоляции водоснабжения;

следы протекания, которые тянутся с третьего по десятый этаж;

внутри здания наблюдается сырость;

скопление мусора в газопроводе;

облицовочная плитка и кирпичи начинают осыпаться.

В связи с выявленными нарушениями решается вопрос о мерах наказания для управляющей компании. Указание об устранении проблем будет выдано незамедлительно. В частности, до 28 января «Уютный дом» должен ликвидировать потоп в подвале и отремонтировать трубы водоснабжения, устранив шесть указанных нарушений. Кроме того, до 1 июня организация обязана восстановить фасад здания и покрасить стены в подъездах.



Анастасия Фартыгина