Минтруд подготовил новую модель соцстрахования для самозанятых
Министерство труда и социальной защиты России представило новую модель соцстрахования для самозанятых на случай временной нетрудоспособности, сообщает RT.
Страховщиком будет выступать Социальный фонд России. Право на выплату страховых пособий у застрахованного гражданина возникает после шести месяцев непрерывной уплаты взносов.
Новая модель добровольного социального страхования начнет работать с 1 июля 2023 года.
Министерство труда России в этом году разработало государственную систему добровольного страхования для российских самозанятых на случай их временной нетрудоспособности. Минтруд предлагает установить размер ежемесячного взноса для нового вида страхования в 3,84% от фиксированной в деньгах «базовой величины».
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