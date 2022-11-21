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Минтруд подготовил новую модель соцстрахования для самозанятых

11:58, 21.11.2022
Минтруд подготовил новую модель соцстрахования для самозанятых
Фото: pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты России представило новую модель соцстрахования для самозанятых на случай временной нетрудоспособности, сообщает RT.

Страховщиком будет выступать Социальный фонд России. Право на выплату страховых пособий у застрахованного гражданина возникает после шести месяцев непрерывной уплаты взносов.

Новая модель добровольного социального страхования начнет работать с 1 июля 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

Министерство труда России в этом году разработало государственную систему добровольного страхования для российских самозанятых на случай их временной нетрудоспособности. Минтруд предлагает установить размер ежемесячного взноса для нового вида страхования в 3,84% от фиксированной в деньгах «базовой величины».

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Маргарита Головатенко
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